ALESSANDRO CORTINI SVELA IL VIDEO DI “BATTICUORE” DAL PROSSIMO DISCO “VOLUME MASSIMO”

Alessandro Cortini svela il video del secondo brano estratto dal suo nuovo album, il primo per Mute, “Volume Massimo”, in uscita il 27 settembre in digitale, su CD e vinile. “Batticuore” è una splendida giostra di vorticoso ed epico pop e il suo miglior lavoro alla chitarra.

Guarda qui il video del brano, un rendering tridimensionale dello straordinario artwork dell’album:

Alessandro Cortini partirà per un lungo tour in supporto a “Volume Massim”o che inizierà il 30 agosto a Berlino e che includerà quattro tappe americane e due italiane a Roma e Venezia e anche una performance al Barbican di Londra con Suzanne Ciani. Trovi sotto tutti i dettagli.

La musica di Alessandro Cortini è in grado di trascinare l’ascoltatore in un intricato vortice di dinamiche emotive, in cui riesce ad aggirare i confini della musica elettronica contemporanea, tanto nei suoi lavori da solista quanto in quelli con i Nine Inch Nails. Il nuovo album, “Volume Massimo”, combina la sua passione per la melodia con il rigore della sperimentazione e trova il giusto equilibrio tra la composizione analogica e la dissonanza catartica nell’incredibile ripresa dell’elettronica che lo contraddistingue.

Seguito dell’acclamato album “Avanti” pubblicato nel 2017, che dopo una data all’Atonal di Berlino nel 2016 ha dato vita ad una serie di performance audio-visive strutturate intorno a un’intima presentazione di filmati dall’archivio di famiglia, Volume Massimo riprende il percorso di Alessandro esattamente dove era stato interrotto; i sussurri delle voci scivolano sulla superficie della traccia di apertura “Amore Amaro”, come un eco che risuona dall’album precedente.

Così si apre “Volume Massim”o, un viaggio attraverso un processo meditativo che avvolge tempo e memoria con un abile ensemble di sintetizzatori arricchito da artefatti sonori. Spesso quello che si vede in superficie è seducente e sfiora la sensibilità pop di Alessandro, mentre quello che notiamo sullo sfondo è un malinconico labirinto. Forse sorprendentemente, il suo ultimo lavoro è ricco di motivi di chitarra che tendono ad esaltare il paesaggio onirico davanti ai nostri occhi.

Senza mai scadere in un’eccessiva elaborazione o in una digressione, Alessandro compone con l’intento di rendere la musica, e le sensazioni che questa provoca, una mappa per il viaggio della vita. Ecco perché possiamo affermare che Volume Massimo parte da una gerarchia concettuale e punta dritto al cuore, ma lo fa con una freccia sottilissima.

Credit Foto: Emilie Elizabeth