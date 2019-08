OGGI “MONARCH (LAY YOUR JEWELLED HEAD DOWN)” DI FEIST COMPIE 20 ANNI

Lo chiamano l’album perduto. “Monarch (Lay Your Jewelled Head Down)” è l’esordio di Feist, uscito dieci anni fa per la Bobby Dazzler Records. Fuori catalogo ormai da tempo (ma su internet si trova, non su Spotify però) è stato ristampato in vinile nel 2012. Tiratura: duemila copie, ancora oggi vendute a caro prezzo. Strano destino per il predecessore di “Let It Die” e “The Reminder” registrato a Toronto grazie ai contributi alla cultura del governo canadese.

Leslie Feist aveva vent’anni, non faceva ancora parte dei Broken Social Scene e divideva la camera con un’altra ragazza destinata ad aver fortuna: Merril Nisker meglio nota come Peaches. E’ importante ribadirlo perché in questo disco ci sono tutti i dubbi, le incertezze di una giovane donna piena di vita. La voce melodiosa è quella che abbiamo imparato a conoscere, i brani rivelano un’incredibile maturità e una varietà negli arrangiamenti non certo da produzione indipendente.

“It’s Cool To Love Your Family” col suo video ufficiale molto DIY, “One Year A.D” e “Monarch” sono piccoli, coraggiosi esempi di indie rock spigliato che cedono il passo a ballate romantiche e orchestrali (“The Onliest”, l’intensa “That’s What I Say, It’s Not What I Mean”) e brani accattivanti (“La Sirena”, “Flight 303”) antenati di “Mushaboom” e “My Moon My Man”, in cui si vede già il talento che Feist avrebbe confermato di avere negli anni successivi.

Feist a vent’anni era già Feist insomma. Sapiente tessitrice di emozioni, capace di riunire attorno a sé un nutrito gruppo di musicisti noti e meno noti: Martin Tielli dei Rheostatic, Jose Contreras dei By Divine Right, Brendan Canning che avrebbe ritrovato nei Broken Social Scene e Jason Beck, che sarebbe diventato famoso come pianista / rapper col nome di Chilly Gonzales.

“I’ve Moved On” dice Feist quando qualcuno le parla di quell’esordio dimenticato, forse perché troppo autobiografico. Un vero peccato: brani come “The Mast”, con quella chitarra acustica e la solida batteria, o l’affascinante “New Torch” avevano il DNA di piccoli classici e si sarebbero inseriti perfettamente nel panorama musicale d’inizio millennio.

Feist – Monarch (Lay Your Jewelled Head Down)

Data di pubblicazione: 24 agosto 1999

Tracce: 10

Lunghezza: 40:58

Registrato: 1998-1999, Hamilton’s Catherine North Studio (Toronto)

Etichetta: Bobby Dazzler Records

Produttore: Dan Kurtz

Tracklist

1. It’s Cool to Love Your Family

2. The Onliest

3. La Sirena

4. One Year A.D.

5. Monarch

6. That’s What I Say, It’s Not What I Mean

7. Flight #303

8. Still True

9. The Mast

10. New Torch