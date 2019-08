“ABBIAMO VOLUTO DARE UNA ENERGIA DANCE AL NOSTRO PUBBLICO”: JESSIE E JENNIFER CLAVIN DELLE BLEACHED CI PARLANO DELLA LORO EVOLUZIONE MUSICALE

Ho trovato il nuovo album delle Bleached “Don’t You Think You’ve Had Enough?” delizioso e ben fatto, le sorelle Clavin hanno deciso di fare sul serio e concentrasi sulla musica, l’occasione di intervistarle in questo loro fase artistica così promettente era molto interessante e devo dire che il risultato è un insieme di piacevoli conferme .

È un vero piacere farvi alcune domande dopo l’uscita del vostro nuovo fantastico disco. In effetti la prima volta che ho ascoltato “Don’t You Think You’ve Had Enough?” ho avuto l’impressione di ascoltare una sorta di greatest hits, un insieme di canzoni ben fatte con melodie perfette.

Vi siete rese immediatamente conto dell’enorme potenziale del lavoro che stavate facendo?

Jennifer: Wow, grazie, è un bel complimento. Onestamente non ero sicura di essere a conoscenza del potenziale del nostro lavoro perché ne ero così coinvolta al momento della scrittura e della registrazione. Ogni decisione prende così tanta energia mentale, cercando di rendere ogni canzone la migliore possibile senza controllarla, lasciando che le canzoni vivano nel loro spazio e facendo ciò che è meglio per loro. Pertanto non credo di aver avuto nemmeno il tempo di immaginare il risultato. Ora mi sento come se finalmente vedessi quanto forte sia stata la risposta all’album.

Come sono state scelte le canzoni rilasciate prima dell’uscita dell’album? Sono anche le vostre preferite?

Jessie: Ci è voluto un po’ di tempo, seduti con le canzoni, discutendo con la nostra etichetta e il manager su quali canzoni sarebbero state pubblicate per prime. Ognuno aveva le proprie idee ed è per questo che è stato difficile, perché ci sono piaciute davvero tutte! Anche io ho attraversato fasi in cui ne preferivo una e poi un’altra, ma tutto ha funzionato davvero e ogni canzone occupa un posto speciale nel disco.

“Somebody Dial 911” è una delle mie canzoni preferite, ma non è stato pubblicato come singolo, ne farete un video?

Jennifer: È divertente che tu lo dica perché ne abbiamo parlato ieri. Quella canzone è passata da “dovrebbe essere un singolo” al non essere affatto un singolo. Il che è un peccato perché così tante persone dicono che è il loro pezzo preferito, ma è anche bello così perché ora dovrete scoprirla da soli. Abbiamo deciso di fare un bel video del tour per la canzone.

Ascoltando il vostro nuovo disco si ha la sensazione che uno provava per un certo tipo di album usciti nel periodo tra la fine del punk e l’inizio della new wave, per così dire tipo “Three Imaginary Boys” di The Cure , ho la sensazione di un’evoluzione della vostra band verso un suono più maturo e diretto. È questo il risultato di una volontà consapevole di cambiare o di una naturale evoluzione? Le vostre esperienze con altri artisti del calibro di Paramore vi hanno dato più motivazioni?

Jessie: È pazzesco perché Jen e io abbiamo appena chiesto di fare un’intervista in cui parliamo del nostro album preferito e abbiamo scelto “Three Imaginary Boys”. C’è sempre una naturale evoluzione nel fare riferimento alla musica che ci ha ispirato per la prima volta a prendere uno strumento musicale, e con ciò con cui ci siamo circondati musicalmente da quando eravamo adolescenti, poi c’è stata anche una cosciente volontà, vedendo il pubblico ballare con i Paramore, a voler dare quella energia dance al nostro pubblico. Sapevamo di volere groove, funk e soul in questo disco.

“Shitty Ballet” è un vero gioiello e chiude l’album, sembra descrivere la fine di un amore attraverso la consapevolezza che qualcosa si è rotto e non può più essere riparato, e ciò che una volta sembrava così bello è ora qualcosa da cui fuggire. Quando è stata scritta questa canzone e quanto è autobiografica?

Jennifer: Sì è così, perfetto. Stavo appunto parlando con un amico di come, quando entriamo in una nuova relazione, ricominciamo tutto daccapo, è come se avessimo premuto un pulsante di ripristino sul loro passato e sul nostro passato. Ma quando siamo in intimità con qualcuno, non sappiamo come premere quel pulsante di ripristino. Ci stanno a cuore i ricordi della relazione, buoni e cattivi, è come se il nostro ego non volesse lasciarlo andare. Ma forse abbiamo bisogno di un po’ più di compassione per essere in grado di premere quel pulsante di ripristino quando siamo usciti con qualcuno per un po’, perché nessuno è perfetto e gli errori possono capitare. Questa canzone era autobiografica, l’abbiamo scritta con la talentuosa musicista Madi Diaz. Ci siamo incontrati non sapendo nulla l’uno dell’altro, collegati però molto duramente per ciò che entrambi stavamo attraversando per quanto riguarda le relazioni e questa canzone è stata scritta in circa tre ore, il che è sorprendente perché di solito non succede così in fretta.

In alcune interviste havete detto che questo è il primo album scritto da sobrie, e questa lodevole scelta di sbarazzarsi degli eccessi sembra un po’ presente sia nei testi che nel titolo dell’album stesso. Come siete arrivate a sviluppare questa esigenza di mettere la musica di fronte a tutto e lasciare andare le cazzate?

Jessie: Bere pesantemente, svegliarsi miseramente ed essere guidato dalla paura è uno stile di vita che non funzionava più. Siamo arrivate​​così lontano con le Bleached, è stato un miracolo onestamente avere ancora la band e un posto per me!

Suonerete nel Regno Unito ad agosto (il vostro concerto alla Lexington di Londra è già esaurito) e proseguirete il tuo tour negli Stati Uniti. C’è speranza per un tour europeo più lungo,e magari vedervi in Italia presto?

Jennifer: Oh sì, ci piacerebbe venire in Italia, le Bleached non ci sono mai state! Abbiamo dovuto aggiungere un incontro in negozio presso Banquet Records al nostro programma di Londra da quando la Lexington è andata esaurita. Spero che all’inizio del prossimo anno torneremo in Europa!

In una vecchia intervista avete citato Blondie e Siouxsie come icone di stile a cui fare riferimento, avete anche citato band punk della vecchia scuola che molto probabilmente hanno significato molto per entrambi. Quale musica ti piace ascoltare oggi?

Jennifer: Sì, adoriamo molta la musica e le band degli anni ’70. Abbiamo anche parlato di The Cure in precedenza e di come ci siamo innamorati della loro musica e poi quando abbiamo visto il loro aspetto, ci siamo innamorati anche del look. La mia più recente ossessione per la band preferita di oggi è per i Parquet Courts, divertenti perché sembrano una band più vecchia. Adoro anche il Soulwax remix dei Tame Impala. Entrambi amiamo anche John Maus!

Grazie per l’intervista e spero davvero di vederti presto in Italia. Quale delle vostre canzoni pensate possa essere la giusta chiusura per la fine di questa intervista (e spiegami perché, se puoi)?

Jessie: Grazie! Vorrei chiudere questa intervista con “Hard to Kill”! È una canzone da ballare, divertente, e, sul serio, siamo difficili da uccidere!