CONCERTO D’ADDIO (PARE) PER MARTIN ROSSITER A LONDRA NEL GIUGNO DEL 2020

Spiazza non poco l’annuncio di Martin Rossiter, ex leader dei Gene. Ci si attendeva una reunion della sua band (meglio lo si sperava fortemente), magari per il venticinquennale del loro primo album e invece ecco la sorpresa. Martin annuncia il suo concerto d’addio, a Londra, con una band (ma non i Gene a quanto pare) per il luglio del 2020.

Per chi sperava nella reunion una delusione. Certo vedere Martin sarà sempre un piacere, a maggior ragione se questo sarà davvero il concerto finale di una gran bella carriera (e chissà che sul palco non venga raggiunto anche da qualche “amico”…)

I Gene si erano sciolti nel dicembre 2004, dopo l’ultimo show al London Astoria e con una discografia composta da 4 album, il cui primo, “Olympian”, usciva il 20 marzo 1995. Il 3 dicembre 2012 è stato pubblicato “The Defenestration of St Martin”, unico album solista dell’artista.

🚨Announcement🚨

We are delighted to present: Martin Rossiter – Farewell Show

After a period away from the stage, Martin will return on June 13th 2020 for a one-off, mammoth, 2+ hour show, spanning the entirety of his career, including all eras of Gene and his solo work.. 1/2 pic.twitter.com/qttlN2qnbq

— Star Shaped (@StarShapedClub) August 26, 2019