di Fabio Campetti

Per nessuna ragione al mondo non si può non stimare un collettivo come i Deerhoof in concerto stasera per il festival estivo organizzato dal Kroen in quel di Verona.

Originari di San Francisco con all’attivo qualcosa come 15 album, sono una vera forza della natura since 1994, con il vero spirito di chi ama la propria musica e per nessuna ragione fa calcoli o strategia, canzoni senza fronzoli e peli sulla lingua.

La location è suggestiva, una storica corte circolare presso il Bastione di San Francesco: è il primo spin off della stagione del consolidato colorificio Kroen che da anni a questa parte si è ritagliato, a giusto merito, uno status da punto di riferimento per i concerti nella città scaligera, consapevoli di raccogliere l’eredità pesante del mai dimenticato Interzona. Sempre più sul pezzo come proposta, hanno inaugurato questo nuovo spazio ribattezzato ‘Kroen Beach’ (ultimo appuntamento stasera), che, con i dovuti accorgimenti, potra’ sicuramente regalare soddisfazioni nelle prossime estati a venire, per esserci e fare cultura con il giusto spirito anche nella stagione bella.

Venendo al concerto, la solita bomba targata Deerhoof, un’ora e dieci minuti (unica data italiana) suonata senza respirare ,come non ci fosse un domani, con l’irruenza dell’art punk mischiata alla delicatezza di una voce nipponica, insomma non si può chiedere di più ad una delle ultime sere di questo agosto che va a concludersi.