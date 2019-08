I CIGARETTES AFTER SEX RENDONO NOTO IL LORO NUOVO SINGOLO: ECCO “HEAVENLY”. ALBUM IN ARRIVO.

Parte oggi la corsa dei Cigarettes After Sex al nuovo album, chiamato “Cry”, in uscita il 25 ottobre via Partisan Records.

“Heavenly” con il suo taglio morbido, atmosferico e noir e vagamente alla ‘Twin Peaks’ (prima stagione) apre le danze di un disco (registrato in session notturne a Maiorca) che viene descritto da Greg Gonzales come molto cinematografico. “Il suono di questo disco è completamente legato al posto. Alla fine, vedo questo disco come un film. È stato girato in questa splendida location esotica e unisce tutti questi diversi personaggi e scene insieme, ma alla fine parla davvero di romanticismo, bellezza e sessualità. È un racconto molto personale di ciò che queste cose significano per me“.

Ecco la tracklist:

Don’t Let Me Go

Kiss It Off Me

Heavenly

You’re The Only Good Thing In My Life

Touch

Hentai

Cry

Falling In Love

Pure