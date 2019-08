Neil Young rende noto il primo assaggio del suo album con i Crazy Horse (il primo dal 2012), “Colorado”, svelando il singolo “Milky Way”.

Ecco la tracklist:

Think Of Me

She Showed Me Love

Olden Days

Help Me Lose My Mind

Green Is Blue

Shut It Down

Milky Way

Eternity

Rainbow Of Colors (studio version)

I Do

“Colorado” è atteso il 25 settembre via Reprise Records.

