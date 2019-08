MOTOWN 60TH ANNIVERSARY: IN USCITA LA COLONNA SONORA DEL DOCUMENTARIO “HITSVILLE” E UN NUOVO GREATEST HITS

Il 2019 segna il 60° anno di Motown, ampiamente considerata come una delle etichette discografiche più amate e di maggior successo della storia della musica mondiale. Fondata il 12 gennaio 1959 da Berry Gordy, Motown rappresenta una delle storie musicali più incredibili del 20° secolo: il suo sound riconoscibile, la sua musica senza tempo hanno attraversato generazioni.

“Hitsville: The Making of Motown” è il nuovo film-documentario diretto dai fratelli Gabe e Ben Turner, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’etichetta di Detroit: racconta la nascita e la storia della Motown Records, con immagini e filmati d’archivio e interviste realizzate con il fondatore Berry Gordy, con il cantante e suo braccio destro Smokey Robinson e con i protagonisti che crearono il sound della label; il film esplora e celebra la musica e i musicisti che resero famosa la Motown dagli inizi al trasferimento della sede a Los Angeles nei primi anni ’70. Questo è il primo documentario sulla Motown con la partecipazione dello stesso Berry Gordy.

La colonna sonora del film, in uscita in doppio cd oggi e in vinile il 27 settembre 2019, contiene brani di Supremes, Stevie Wonder, Smokey Robinson and the Miracles, Marvin Gaye, The Temptations, Martha Reeves and the Vandellas, Jackson 5.

Per commemorare questo anniversario storico, Motown pubblicherà, sempre oggi, una nuovissima compilation Greatest Hits con 60 brani provenienti da tutta la sua notevole e influente storia.

La versione in 3CD e digitale dell’album presenta leggendari artisti Motown tra cui The Supremes, Marvin Gaye, Temptations, Four Tops, Stevie Wonder, Diana Ross, The Jackson 5 e Lionel Richie. Una versione 2LP dell’album includerà un elenco di brani ridotto.