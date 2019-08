NOEL GALLAGHER LANCIA UNA PETIZIONE PER SCIOGLIERE I FOO FIGHTERS CHE AVEVANO LANCIATO UNA PETIZIONE PER RIUNIRE GLI OASIS

Al recente Reading Festival Taylor Hawkins batterista dei Foo Fighters si era presentato sul palco con la batteria ‘aerografata’ con l’immagine dei fratelli Gallagher.

Un giorno faremo riformare gli Oasis. Lanciamo una petizione. Siamo tutti d’accordo ? urla al pubblico Hawkins durante l’esibizione dei FF.

A ruota lo segue da Dave Grohl:

Proviamoci… quante persone qui vorrebbero vedere gli Oasis suonare un concerto ?

😂😂😂 Gotta love @foofighters ! They want to sign a petition to get Oasis ( @liamgallagher / @NoelGallagher ) back together again. @OfficialRandL pic.twitter.com/9p8KGwBlAo

La risposta di Noel Gallagher ovviamente non si è fatta attendere.

Ieri da San Diego ha replicato così:

Ci sono fan degli Oasis qui? Adoro questa merda. Qualcuno di voi ha firmato la petizione lanciata da Dave Grohl? Io vorrei lanciare una petizione per sciogliere i Foo Fighters.

Sulla vicenda non si è (stranamente) ancora espresso Liam Gallagher che però attraverso il suo movimentato account twitter lancia l’idea di un musical sulla celebre band di Manchester:

Oasis the musical 5 lads from Manchester start a band and take on the world the little 1 who writes the songs turns into a massive cunt sacks everyone except his little brother as he ain’t got the arse splits up the band there’s a story line for ya THE END LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 29 agosto 2019