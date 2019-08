NUOVO ALBUM PER VETIVER A NOVEMBRE. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “TO WHO KNOWS WHERE”

NUOVO ALBUM PER VETIVER A NOVEMBRE. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “TO WHO KNOWS WHERE”

A distanza di quattro anni dal loro sesto album, “Complete Strangers”, i Vetiver ritornaneranno il prossimo 1° novembre con un nuovo LP, “Up On High”, che sarà realizzato via Loose Music (via Mama Bird Recording Co negli Stati Uniti).

Il titolare del progetto, Andy Cabic, lo ha registrato in pochi giorni la scorsa primavera a casa di un amico nel deserto della California e lo ha poi terminato in estate al Monahan Studio di Los Angeles insieme ad altri collaboratori.

Il primo singolo estratto da questo nuovo album si chiama “To Who Knows Where” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Up On High” Tracklist:

1. The Living End

2. To Who Knows Where

3. Swaying

4. All We Could Want

5. Hold Tight

6. Wanted, Never Asked

7. A Door Shuts Quick

8. Filigree

9. Up On High

10. Lost (In Your Eyes)

Photo Credit: Alissa Anderson