E’ IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM DEI PERNICE BROTHERS DI JOE E BOB PERNICE: INTANTO 2 BONUS TRACK DAL DISCO

Ma che bella sorpresa. Dal nulla arriva l’annuncio che il nuovo album dei Pernice Brothers, “Spread The Feeling” è in arrivo. L’uscita è prevista infatti per il 9 settembre via Ashmont Records/Bandcamp (Ashmont si occupa dei vinili, disponibili da metà ottobre). Nel frattempo Joe e Bob Pernice rilasciano un paio di bonus track del disco, “Frank Say” e “Unsound”, per farci salire l’agitazione.

Spread The Feeling by Pernice Brothers

Non si può dire che Joe Pernice, dall’ultimo lavoro “Goodbye, Killer” del 2010, sia rimasto con le mani in mano, tra la reunion dei Scud Mountain Boys e i New Mendicants con Norman Blake, ma ora è tempo di tornare a casa, ai Pernice Brothers, che in questa uscita saranno coadiuvati da ospiti come Peyton Pinkerton, James Walbourne, Patrick Berkery, Ric Menck, Neko Case, Pete Yorn, Liam Jaeger, Budo.

Ecco la tracklist:

1.Mint Condition

2.Lullabye

3.The Devil and The Jinn

4.Always in All Ways

5.Evidently So

6.Wither on The Vine

7.Throw Me to The Lions

8.Skinny Jeanne

9.The Queen of California

10.I Came Back

11.Eric Saw Colors

C’è la possibilità, lasciando la propria mail su bandcamp, di ricevere anche un brano in più.