“GRAN PARTE DEL NOSTRO MATERIALE SUL NUOVO ALBUM è ISPIRATO DAI COCTEAU TWINS.”: HANNO LE IDEE CHIARE I FOR TRACY HYDE

Il Giappone è uno scrgno favoloso che racchiude perle shoegaze/guitar-pop di inestimabile valore. Oggi la nostra attenzione si concentra sui favolosi For Tracy Hyde, che qui su IFB avete già potuto ammirare in altre occasioni. Il nuovo album “New Young City” è in arrivo e noi, che non riusciamo più a frenare la nostra curiosità, abbiamo scambiato due chiacchiere con la band e con Azusa, chitarrista e principale autore. Se ancora non conoscevate i For Tracy Hyde, beh, è arrivato il momento. Lasciatevi conquistare…

Ciao ragazzi! Grazie mille per questa intervista! Come state?

Hiya! Tutto sta andando bene. Siamo stati impegnati a fare un sacco di interviste con alcune grandi riviste giapponesi come MUSICA, Sound & Recording e Player, e ne abbiamo ancora alcune in arrivo.

Mancano pochi giorni alla pubblicazione del nuovo album: come vi sentite?

Il nostro nuovo disco, “New Young City”, uscirà il 4 settembre e ne siamo davvero entusiasti e fiduciosi. In ogni intervista che abbiamo fatto per promuovere il nuovo disco, abbiamo proprio parlato e ammesso di come sia, per noi, il migliore album finora realizzato. Speriamo davvero che i nostri fan lo adorino tanto quanto noi.

Ho una domanda che voglio farvi da molto tempo e tutto inizia con il titolo di una delle vostre meravigliose canzoni. Sono cresciuto ascoltando la musica della Sarah Records: immagino che anche per voi sia stata una casa discografica molto importante. Sbaglio?

Ad essere onesti, non siamo dei fan sfegatati della Sarah Records in generale, ma ci sono diversi gruppi legati alla Sarah che hanno influenzato il nostro suono. Adoriamo Blueboy, The Springfields/Choo Choo Train e Aberdeen. Abbiamo fatto una orribile cover (lo ammettiamo) di “Anorak City” degli Another Sunny Day in un concerto molto tempo fa (ai tempi in cui Azusa cantava). Ci piacciono gli The Hit Parade. E, pur non essendo una Sarah Band, Azusa è un grande ammiratore degli East Village. Il suono pop twee/jangle britannico ha sicuramente un’influenza su di noi.

Nel vostro guitar-pop emerge anche un grande amore per lo shoegaze. In primis, volevo chiedervi quali gruppi “storici” apprezzate di più. Sbaglio o il genere shoegaze in Giappone sembra avere molto seguito…

Oh noi amiamo tutte la band storiche! Ammiriamo la sacra trinità della Creation, ovvero My Bloody Valentine, Ride e Slowdive, che hanno ispirato Eureka a prendere in mano la chitarra. Mav è un fan degli Adorable. Abbiamo usato come ispirazione “Pearl” dei Chapterhouse per la traccia di “Film Bleu” “あ た た か く て 甘 い 海”. Azusa ama cose oscure come Colfax Abbey. Gran parte del nostro materiale sul nuovo album è ispirato dai Cocteau Twins.

Anche con i suoi momenti più alti e più bassi, lo shoegaze è sempre stato popolare in qualche modo qui in Giappone. Sembra che ci siano alcuni gruppi giapponesi che sono davvero popolari anche all’estero, come き の こ 帝国, My Dead Girlfriend, 17 Years Old and Berlin Wall, 揺 ら ぎ, Hartfield, Pasteboard, ecc…

L’estetica shoegaze di seppellire la voce sotto strati di chitarre ha contribuito notevolmente a questo: i fan dello shoegaze prestano meno attenzione ai testi e al linguaggio e si concentrano invece sul suono della voce e della melodia.

Con l’album “Film Bleu” avete dimostrato di essere una band molto versatile e variegata. Il successo di una band come The 1975 sta dimostrando che essere un gruppo ricco di influenze è qualcosa di molto importante. In questo nuovo album continuerete il mood musicale di “he(r)art”? Come vi siete avvicinati alla produzione di questo nuovo album?

Mentre “NYC” suona abbastanza diverso dal disco precedente (quello aveva un tono molto elevato di synthpop, mentre “NYC” è più orientato al suono della chitarra), l’etica della variazione del suono da una canzone all’altra è sicuramente presente. I 1975 sono stati particolarmente influenti su questo modo di avvicinarsi alla produzione. I loro dischi suonano come colonne sonore di un film e ogni disco è un viaggio emotivo, che trasmette storie e stati d’animo diversi. Questo è sicuramente un fine che vorremmo raggiungere e qualcosa per cui ci siamo battuti con “NYC” e i nostri ultimi due dischi. Proviamo tutto ciò che possiamo, tutto ciò che salta fuori e ciò che ci affascina al momento.

Adoro la canzone “Tokio Will Find You”. È una canzone che mi fa venire la pelle d’oca. Tokyo è una città che influenza la vostra musica in qualche modo?

Tokyo è una città in cui si incontrano varie culture e si accumulano ogni sorta di informazioni da tutto il mondo. Lo stesso vale per la musica: tutti i tipi di dischi provenienti da diverse parti del mondo possono essere trovati qui, e la musica sia antica che nuova, nazionale e straniera, viene trattata allo stesso modo, come fonte di divertimento e ispirazione. Oltre a ciò, la città vanta alcuni luoghi spettacolari di notte con le luci e colori, difficili da descrivere. Si crea un tipo quasi spensierato di distacco/distanza tra le persone: è allo stesso tempo qualcosa che lavora sull’aspetto solitario ma anche rilassante, un sentimento che abbiamo cercato di catturare con “he(r)art”. Quindi si, vivere a Tokyo ha sicuramente influenzato la nostra musica in vari modi.

Per il primo singolo del nuovo album, avete scritto su Facebook che è il vostro “tributo” al suono della 4AD. Come in precedenza per la Sarah Records, quanto ha influenzato questa etichetta la vostra musica?

Ancora una volta, anche in questo caso, non posso dirti che siamo veri fan totali della 4AD Records, ma ci sono diversi gruppi da cui siamo stati influenzati. Il nostro singolo “櫻 の 園 (The Cherry Orchard)” è la manifestazione più diretta dell’ influenza che i Cocteau Twins hanno avuto sul nostro nuovo disco. Ci piacciono anche Pale Saints, Lush, Serena-Maneesh, Spirea X, ecc… Alcune delle cose che la 4AD ha pubblicato sono bellezze vere e proprie.

Parliamo di “Can Little Birds Remeber”. Com’è andata l’esperienza del cantato in inglese? Vi ha creato problemi?

Visto che Eureka è per metà americana e Azusa è cresciuto negli Stati Uniti, scrivere e cantare in inglese non è stato un grosso problema. Tuttavia, dal momento che è la nostra prima canzone in inglese, siamo sicuramente interessati a capire come sia il nostro pubblico qui e all’estero lo potrebbe accogliere. La canzone ci piace molto ed è stata scritta con la speranza che possa raggiungere un pubblico più ampio, quindi per risponderti non ha creato problemi e davvero spero che vi piacerà.

Hai un esempio dal nuovo record di qualcosa che non ti aspettavi?

Tutti i brani strumentali di “NYC”, lo stile ispirato ai Beach Boys di “ラ ブ イ ズ ブ ル ー (Love is Blue)”, la melodia ambient di “Grow With Me” e il chillwave “Glow With Me”, sono stati dei ripensamenti che abbiamo realizzato molto velocemente e aggiunto solo pochi giorni prima della sessione di mixdown per migliorare quella sensazione cinematografica che volevamo dare al disco, quindi immagino proprio che nessuno di noi abbia previsto quelle canzoni. “Love is Blue” può essere un po’ un jolly anche per il nostro pubblico, perché non abbiamo mai fatto nulla di simile nei nostri precedenti dischi.

Ho visto la vostra esibizione live del 12 agosto su Facebook. Perché “Just for a Night” è stata eseguita live solo adesso per la prima volta?

Questo perché la versione registrata nel disco di “Just for a Night” non ha chitarre. Sono tutti sintetizzatori e drum machine, quindi per esibirci dal vivo con la band, dobbiamo fare le cose in modo diverso, altrimenti tutto risulterebbe piatto e soporifero. Per il concerto, abbiamo abbreviato la canzone, ridotto alcuni synth e aggiunto alcune chitarre ispirate agli Slowdive. Siamo contenti che sia stato ben accolto e si sia rivelato un momento saliente del concerto insieme alla seguente “Teen Flick”.

Forse è solo la mia impressione, ma, nella vostra iconografia visiva, le immagini hanno spesso a che fare con il cielo o il mare e il colore blu mi sembra molto legato alla band. Che ne dite?

Nato a Yokohama e cresciuto a Seattle, Azusa ha una fissazione inspiegabile sul colore blu e sull’oceano. Entrambi recitano ruoli enormi nei suoi testi, e quei testi a loro volta ispirano cover e immagini (che presenta spesso il meraviglioso lavoro fotografico di Kodai Kobayashi, uno dei grandi fotografi in ambito indie rock qui). L’oceano ospita una vasta gamma di implicazioni e connotazioni culturali/sociali/naturali e tutte sono troppo profonde per essere approfondite in questo momento, quindi forse questo è un altro motivo per cui ha davvero un significato importante nella nostra musica.

Ti piace passare molto tempo in studio?

Certo, ad eccezione di Azusa, nessuno di noi è particolarmente appassionato delle esibizioni live. Saremmo in studio ogni giorno se potessimo, dato che abbiamo abbastanza tempo, denaro e materiale su cui lavorare…

I fan europei avranno l’opportunità di vedervi dal vivo nel tour del nuovo album?

Abbiamo fiducia e lo speriamo!! Saremo in tour all’estero per la prima volta a settembre, volando in Asia per celebrare l’uscita di “New York”. Ci piacerebbe sicuramente suonare negli Stati Uniti e in Europa se mai avessimo la possibilità. Quindi incrociate le dita, amici. Oppure, perché no, inviateci un’offerta a fortracyhyde@gmail.com. Siamo disposti a discutere i termini.

Grazie ancora ragazzi. C’è una canzone in questo album che vi piace particolarmente e che possiamo usare come colonna sonora per terminare questa intervista?

Che ne dici di “Can Little Birds Remember?” Questo perché vogliamo davvero che venga ascoltato all’estero e poi adoriamo la sua melodia. Grazie mille Ricky per questa meravigliosa opportunità di parlare con te e i nostri fan europei.