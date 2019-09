E’ atteso per il 17 gennaio 2020 il nuovo album, sesto, dei Courteeners. “More. Again. Forever.” è anticipato da “Heavy Jacket”.

Ecco la tracklist:

1. Heart Attack

2. Heavy Jacket

3. More. Again. Forever.

4. Better Man

5. Hanging Off Your Cloud

6. Previous Parties

7. The Joy Of Missing Out

8. One Day At A Time

9. Take It On The Chin

10. Is Heaven Even Worth It?