MAGNE FURUHOLMEN DEGLI A-HA ANNUNCIA IL NUOVO DISCO SOLISTA E ANTICIPA IL SINGOLO “THIS IS NOW AMERICA”

“White Xmas Lies” è il terzo album solista del co-fondatore e tastierista degli A-ha, Magne Furuholmen. Come suggerisce il titolo, si tratta di un album con un approccio un po’ diverso al Natale. Un album invernale, malinconico, composto da quattordici nuove canzoni originali e due cover. Il disco è anticipato dall’introspettiva “This Is Now America”

Furuholmen afferma di aver voluto creare un album come antidoto alla “musica natalizia che viene pubblicata ogni anno…un flusso apparentemente infinito di versioni sdolcinate di canzoni già esistenti. Mi vergogno di far parte di un Natale che in questi giorni sembra riguardare soprattutto l’acquisto di merda di cui nessuno ha bisogno o addirittura vuole davvero…una celebrazione pacchiana e superficiale in netto contrasto con l’originale messaggio natalizio di speranza, carità e compassione. Sono fortunato ad avere una famiglia intorno a me, ma per molte persone il Natale è un periodo difficile e un duro ricordo di perdita e paralizzante solitudine. Volevo provare a creare un album che fosse anche significativo per coloro che non rientrano nella nostra frenesia commerciale di Natale, un album che guarda ai lati più malinconici e più oscuri del Natale: legami familiari rotti, cose che spazziamo sotto il tappeto, risentimento nascosto dietro sorrisi falsi e giocosi.”

Tracklist:

1 There Goes Another Year

2 The Light We Lost

3 A Punch-Up On Boxing Day

4 Caprice Des Dieux

5 This Is Now America

6 White Xmas Lies

7 Differences

8 Revelation Song

9 The Season To Be Melancholy

10 Snow Is Falling

11 Dark Days, Dark Nights

12 Hells Bells

13 So Cold It’s Hard To Think

14 A Wintry Silence

15 The Ghost Of Xmas Past

16 Come Back Home