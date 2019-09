MONSTER DEI R.E.M.: A NOVEMBRE ARRIVA UNA SUPER VERSIONE DELUXE PER IL 25° ANNIVERSARIO

Craft Recordings è lieta di annunciare un’edizione speciale per il 25° anniversario di “Monster”, l’acclamato nono album dei R.E.M. Rimasterizzato da Greg Calbi presso gli studi Sterling Sound, il titolo sarà disponibile in più formati fisici e in digitale il 1° novembre. Un box deluxe (con cinque CD più un Blu-Ray) conterrà l’album originale, un nuovo remix realizzato dal produttore Scott Litt, un CD di demo inediti e la ripresa integrale di una performance catturata nel 1995 a Chicago. Il Blu-ray offrirà sia “Monster” – tanto in alta definizione che in 5.1 Surround Sound – che preziosi contributi in video: il film “Road Movie”, che documenta (in un’ora e mezza di durata) il tour dei R.E.M. nel 1995, e tutti i sei video di “Monster”.

Questa esclusiva collezione sarà in formato libro, con note di copertina scritte dal giornalista Matthew Perpetua — con nuovi approfondimenti da parte dei membri della band — e foto d’archivio.

Una versione estesa di “Monster”, con sia l’album originale che la nuova versione remixata, sarà inoltre disponibile sia su doppio vinile da 180 grammi che in doppio CD, con una copertina reiventata dallo storico designer dei R.E.M. Chris Bilheimer. Infine, l’album (sempre in versione rimasterizzata) sarà disponibile su vinile da 180 grammi, questa volta con la storica copertina di Bilheimer.

Le versioni digitali (su tutte le piattaforme di streaming e download) saranno speculari al contenuto audio della versione deluxe: remastered, remixed e live. Le due versioni remastered e remixed saranno inoltre disponibili in alta risoluzione (88.1/24). Un’anteprima del singolo “What’s The Frequency, Kenneth? (Remix)” è da oggi disponibile. In questo remix, il produttore originale di “Monster” Scott Litt restituisce ai fan una versione rinnovata della canzone, per un nuovo modo di ascoltare il singolo che ai tempi lanciò l’album.