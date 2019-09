Sembravano aver perso la strada i !!! prigionieri della formula fortunata che li aveva portati al successo: dance e ritmi disco anni settanta riveduti e corretti con piglio un po’ anarchico, conditi dal buonumore e dall’energia del frontman Nic Offer. “Wallop” mischia le coloratissime carte musicali della band di Williamsburg, provando timidamente a inserire qualche novità senza sconvolgere troppo i ritmi frenetici che i fan tanto amano.

“Why won’t you let the rhythm change you? / Why won’t you let it rearrange a thing or two?” chiedono i !!! in “Let It Change U” e in effetti provano a cambiare una cosa o due giocando con l’elettronica, i ritmi taglienti e sincopati di trance, techno e acid house che hanno colonizzato i club americani negli ultimi anni.

Nic Offer in una recente intervista a Rolling Stone.it ha ammesso candidamente di passare più tempo in studio e meno in giro per locali ma si è tenuto aggiornato come dimostrano “Off The Grid” / “In The Grid”, “UR Paranoid” e “This Is The Dub”. Non rinunciano comunque alle vecchie care abitudini i !!!. “Serbia Drums” si sposta in territori ancora più pop di quelli sperimentati in passato; “Rhythm Of The Gravity”, “This Is The Door” e “My Fault” sono le party song del disco: vivaci, divertenti, devono moltissimo agli Chic e ne vanno fiere.

Le voci di Angus Andrew dei Liars, Maria Uzor dei Sink Ya Teeth, Cameron Mesirow aka Glasser e Meah Pace affiancano quella di Nic Offer per buona parte di “Wallop” donando varietà a un album che rischiava di rimanere vittima di qualche caduta di stile (“$50 Million”, “Domino”, “Couldn’t Have Known”).

I tempi di “Louden Up Now” sono passati e non torneranno ma il disco numero otto dei !!! è comunque un passo piccolo avanti rispetto a “As If” e “Shake The Shudder”. C’è ancora vita al centro del dancefloor.



Credit foto: Kelsey Bennet