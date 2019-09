ALBUM: CARRIERS Now Is The Time For Loving Me, Yourself & Everyone Else

“Now Is The Time For Loving Me, Yourself & Everyone Else” è il debut album dei Carriers, nome che rappresenta il progetto musicale di Curt Kiser, un talentuoso musicista di Cincinnati che ha trascorsi in varie band della città fino al 2014 quando ha intrapreso il suo cammino di songwriter. Il disco vanta anche la partecipazione di un paio di suoi illustri concittadini: John Curley degli Afghan Whigs e di Bryan Devendorf, batterista dei The National, artisti che sanno il fatto loro ed hanno saputo donare grazia e leggerezza al disco.

I nove brani in scaletta raccolgono la visione che Curt ha dell’esistenza umana: si raccontano storie di vita, di amore, di relazioni, anche di morte. Tutti ingredienti a sostegno di una base musicale che ha nelle tessiture create da chitarre e synth, la caratteristica principale. Se vi piacciono le atmosfere che band come The War on Drugs sanno sapientemente plasmare, quest’album potrebbe fare al caso vostro.