ASCOLTA “THIS LETTER”, IL NUOVO SINGOLO DEI BELLE AND SEBASTIAN

Belle and Sebastian condividono oggi il nuovo singolo “This Letter”, il secondo tratto da “Days of the Bagnold Summer” in uscita il 13 settembre su Matador Records. I brani contenuti nel nuovo album faranno da colonna sonora all’omonimo film di Simon Bird, qui al suo debutto alla regia (The Inbetweeners, Friday Night Dinner). Il brano è stato trasmesso in anteprima su BBC 6 da Shaun Keaveny.

“This Letter” è un’incantevole ninna nanna cullata dal ritmo bossa nova e dal tocco di una tromba, che si conclude con “though the world is fucked and swinging to the right / doesn’t get you out of what you have to do tonight”. Il nuovo singolo è ancora una volta caratterizzato dalle atmosfere suggestive che permeano la colonna sonora di “Days Of The Bagnold Summer”.

“This Letter” segue il precedente singolo “Sister Buddha”, ora in rotazione su BBC 6 Music e descritto da DIY come “an uplifting and charming track… which sits perfectly alongside the film’s coming-of-age story”.

Photo: (c) Marisa P. Murdoch