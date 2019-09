EDITORS: BEST OF IN ARRIVO E A FEBBRAIO 2020 CI SARANNO 3 DATE ITALIANE

Dopo uno dei periodi più produttivi della loro quindicennale carriera, gli Editors annunciano la pubblicazione di “Black Gold”, la raccolta dei loro più grandi successi in uscita il 25 ottobre su Play It Again Sam. “Black Gold” conterrà 13 hit estratte dai loro precedenti album in studio e 3 brani inediti: “Upside Down”, l’inno dei festival estivi “Frankenstein”, e il gotico e drammatico “Black Gold” pubblicato oggi.

Nei primi mesi del 2020, la band partirà per un tour di 27 date che li porterà in giro per il Regno Unito e l’Europa, con una tappa alla SSE Wembley Arena di Londra il 28 febbraio, una all’Atlantico di Roma e ben due all’Alcatraz di Milano.

10 Feb Roma – Atlantico

11 Feb Milano – Alcatraz

12 Feb Milano – Alcatraz

La foto sulla cover dell’album è stata scattata dal premiato fotografo Nadav Kander e l’artwork è stato disegnato dal noto graphic designer Tom Hingston (Massive Attack, The Chemical Brothers, The Rolling Stones). L’album sarà disponibile anche in versione deluxe 2CD, il secondo disco includerà 8 registrazioni di alcuni brani del catalogo della band e sarà intitolato Distance: The Acoustic Recordings.

“Era ormai da un po’ di anni che pensavamo a un Best Of, ma il momento giusto sembrava non arrivare mai”, ammette Tom Smith, “continuavamo a creare nuovi album”. Quindi alla fine il momento è arrivato quando il cantante, chitarrista e pianista Tom Smith, Russell Leetch (al basso e al synth) ed Ed Lay (alla batteria e alle percussioni) si sono resi conto di aver lavorato a tre album con il chitarrista originario Chris Urbanowicz e ad altri tre con i nuovi membri Justin Lockey (alla chitarra) ed Elliott Williams (alla chitarra e alle tastiere).

E così gli Editors si sono rivolti ancora a Garrett “Jacknife” Lee (U2, Snow Patrol, REM, The Killers), produttore e vincitore di Grammy che ha lavorato con la band al secondo album “An End Has A Start” finito alla #1 in classifica, per produrre le tre tracce inedite che accompagneranno i più grandi successi di una carriera lunga 15 anni che conta sei album in studio e più di due milioni e mezzo di dischi venduti. Nella tracklist non mancano l’adrenalinica “Munich”, l’inno indie rock da Top 10 “Smokers Outside The Hospital Doors”, “Papillon” con il suo synth pulsante e anche la delicata “Ocean Of Night”. Trovi la tracklist completa sotto.

Black Gold Tracklist:

Disc 1

1. Frankenstein

2. Papillon

3. Munich

4. Sugar

5. Hallelujah (So low)

6. An End Has A Start

7. Upside Down

8.Bullets

9. Ocean Of Night

10. No Harm

11. Smokers Outside Hospital Doors

12.A Ton Of Love

13. Magazine

14. The Racing Rats

15. Black Gold

16. No Sound But The Wind

Disc 2 (Deluxe Version)

1. Violence (Distance: The Acoustic Recordings)

2. Walk The Fleet Road (Distance: The Acoustic Recordings)

3. Blood (Distance: The Acoustic Recordings)

4. Let Your Good Heart Lead You Home (Distance: The Acoustic Recordings)

5. Smokers Outside The Hospital Door (Distance: The Acoustic Recordings)

6. Fall (Distance: The Acoustic Recordings)

7. Two Hearted Spider (Distance: The Acoustic Recordings)

8. Distance (Distance: The Acoustic Recordings)

Photo Credit: Nadav Kander