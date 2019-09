OGGI “JOLLIFICATION” DEI THE LIGHTNING SEEDS COMPIE 25 ANNI

Prendi un dominus come Ian Broudie, già Big in Japan e produttore di gente come Echo & The Bunnymen, mettilo ai fornelli con i giusti ingredienti: la liquida e zuccherina esuberanza del rock più melodico di tradizione anglosassone che avrebbe trovato nel britpop la vetrina più illuminata, speziati aromi di derivazione danzereccia, giustamente psichedelici e madchester, amalgama tutto con essenze già ben conosciute del techno pop di scuola Pet Shop Boys, New Order e Ultravox, mescola bene ed avrete i The Lightning Seeds, un piatto dal sapore che di sicuro non avrà rappresentato una novità nemmeno al tempo ma che, come le cose più semplici, raggiunse ottima fama proprio per la sua facilità di essere gustato.

Ian Broudie questo lo sapeva bene, e puntare su singoli catchy come “Marvellous”, “Change” o soprattutto “Lucky You”, sarà un’altra mossa felice: “Jollification” arriverà al numero 12 della UK Chart, e sarà disco di platino l’anno seguente.

Soprattutto, attirerà talmente tanta attenzione su Ian Broudie e socio che The Football Association (la nostra F.I.G.C.) gli commissionerà la scrittura della canzone ufficiale per il successivo Campionato europeo di calcio che si sarebbe svolto proprio in Inghilterra: il pezzo, “Three Lions”, sarà numero 1 in classifica (per poi tornare di moda durante la felice spedizione della nazionale inglese durante gli scorsi mondiali in Russia…) e rappresenterà il punto più alto della carriera dei The Lightning Seeds, che da lì a poco prenderanno la strada del lento quanto inesorabile declino, specialmente a livello produttivo.

Laddove “Jollification”, a conti fatti, resterà probabilmente il loro album di punta e più felicemente ricordato.

The Lightning Seeds – Jollification

Data di pubblicazione: 5 Settembre 1994

Tracce: 10

Lunghezza: 40:29

Etichetta: Epic

Produttori: Ian Broudie, Simon Rogers

