[PREMIERE ITALIANA] VIDEO: GARRETT KATO

Il cantante e compositore canadese di nascita e australiano di adozione Garrett Kato presenta il nuovo singolo “Control”, preludio al prossimo EP, su cui seguiranno presto maggiori dettagli. Noi di IFB siamo orgogliosi di avere questa anteprima italiana. Il brano esplora il concetto della vita come un sogno, e il risveglio come l’abbandono di questo mondo verso nuove frontiere.

Garrett dice: “L’ispirazione per “Control” è stata la basilare idea del lasciarsi andare. Tante volte nella mia vita mi sono chiesto perché le cose accadessero nel modo in cui si verificano. Alcuni trovano conforto negli dei, mentre altri trovano sicurezza in un buono stipendio. Sto imparando a sentirmi a mio agio con la semplice idea che non possiamo controllare la nostra stessa esistenza. L’ignoto fa paura ma spesso può svelare i significati più profondi della vita.”

Il video ufficiale, diretto da Glenn Mossop (Mos and Co), è un accompagnamento alla canzone che la racconta in maniera particolare, e include performance live di altri musicisti del luogo. Il video mostra Garrett mentre viene rapito da una setta e raggiunge l’apice quando l’artista si ritrova faccia a faccia con il capo della setta, il tutto circondato dallo spettacolare paesaggio di Byron Bay (Australia).

Garrett Kato si è traferito a Byron Bay (Australia) nel 2010 dopo aver lasciato il lavoro per seguire la sua grandissima passione per la musica. Inizialmente si è guadagnato da vivere suonando agli incroci e angoli delle strade e esibendosi per circa 5 volte alla settimana in qualsiasi locale gli desse la possibilità di farlo. È stato solo quando la sua musica ha attirato l’attenzione di grandi artisti australiani come Pete Murray e Kasey Chambers, entrambi diventati suo fan dopo averlo sentito suonare per strada, che il cantautore ha avuto la possibilità di dare un vero e proprio slancio alla sua carriera, portandola su un altro livello.

Il suo primo singolo rilasciato via Nettwerk, “I’ll Be Around”, ha raggiunto più di 715 000 streaming in tutto il mondo ed è stato aggiunto a diverse playlist di Spotify tra cui Unwind, Coffee + Chill, Folk & Friends, portando la sua musica a guadagnarsi oltre 20 milioni di streaming totali. A brevissimo partirà un tour che lo porterà a suonare in UK ed Europa, insieme con Riley Pearce.