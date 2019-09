THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DEI BAT FOR LASHES, IGGY POP, ADAM GREEN (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

BAT FOR LASHES – “Lost Girls”

[AWAL Recordings]

Le note stampa sono molto chiare su questo album di Bat For Lashes. Il disco renderà omaggio a Los Angeles, dove è stato registrato. Se il suo ultimo album, “The Bride”, è stato malinconico e triste, con un tono poetico di perdita e rimpianto, “Lost Girls” è la sua sorella minore birichina, a grande schermo e piena di intensità Technicolor. È un album per guidare al buio; tenendosi per mano al tramonto; saltare dai ponti con i vampiri; andare in bicicletta attraverso la luna.

IGGY POP – “Free”

[Loma Vista Recordings]

Ha voglia di libertà il nostro Iggy e lo vuole dimostrare in un disco in cui si sente finalmente libero, fin dalla copertina in cui gira le spalle a tutti e se ne va in mezzo alle onde. Si parla di jazz, ambient… situazioni musicali nuove per Iggy, ormai giunto a più di 70 anni e al suo diciottesimo disco, ma ancora pronto per sorprendere.

FRANKIE COSMOS – “Close It Quietly”

[Sub Pop]

Greta Kline ha registrato questo suo nuovo disco, che arriva a meno di un anno e mezzo di distanza dal precedente, “Vessel”, insieme ai suoi fidati compagni di band, Lauren Martin (synth), Luke Pyenson (batteria) e Alex Bailey (basso) e al produttore Gabe Wax (Soccer Mommy, Palehound) ai Figure 8 Studios di Brooklyn.

ADAM GREEN – “Engine Of Paradise”

[30th Century]

Adam ne fa dieci approdando per l’occasione sull’etichetta di Danger Mouse.

A tre anni di distanza dal precedente “Aladdin” il nuovo disco che vede numerosi ospiti, tra cui Florence Welch (Florence & The Machine), Jonathan Rado dei Foxygen e Delicate Steve promette la solita irriverente raccolta di gioiellini weird-folk-pop.

SANDRO PERRI – “Soft Landing”

[Constellation]

A meno di 12 mesi dal precedente “In Another Life” Sandro Perri raccoglie idee e spunti di oltre un decennio nel nuovo “Soft Landing” in uscita oggi.

Questo lungo work in progress si è presentato settimane fa con la sontuosa “Time (You Got Me)” traccia

onirica di circa 16 minuti.

TINARIWEN – “Amdjar”

[Pias]

Registrato tra Marocco e Mauritania su un camper trasformato in studio di registrazione anche “Amadjar” vanta prestigiose collaborazioni come il violino di Warren Ellis dei Bad Seeds, il mandolino e il charango di Micah Nelson (figlio del musicista country Willie Nelson e chitarrista di Neil Young), le chitarre di Stephen O’Malley (Sunn O)))), Cass McCombs e Rodolphe Burger.