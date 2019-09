TORNANO GLI SPIELBERGS: L’ANTICIPAZIONE AL PROSSIMO EP SI CHIAMA “RUNNING ALL THE WAY HOME”

Il terzetto proveninete da Oslo degli Spielbergs è stata una delle nostre scoperte più gradite. Un album d’esordio magnifico come “This Is Not The End” e una loro data in provincia di Parma li hanno già resi dei nostri idoli. Ora è già tempo di piazzare nuovo materiale.

Mads Baklien parla così del nuovo brano: “Running All The Way Home” è una canzone sul rimpianto. Non puoi annullare ciò che hai fatto. Puoi scusarti con le persone che hai ferito, fare tutto ciò che vuoi, puoi promettere di fare meglio in futuro, ma non risolverà le cose. Dovrai solo aspettare e vedere cosa succede“.

E’ in arrivo (il 25 ottobre) l’EP “Running All The Way Home” e la title track qui sopra dimostra che i tre ragazzi del nord non hanno affatto perso il tocco magico tra ruvidezze punk e melodia.

Ecco la tracklist:

Running All The Way Home

This Is Not The End

Oh No

The Sum

Fake A Reaction

Ghost Boy (physical only)

Daisy! It’s The New Me (physical only)

Setting Sun (physical only)

Photo by Simen Skari