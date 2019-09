OGGI “RUBBER FACTORY” DEI THE BLACK KEYS COMPIE 15 ANNI

Quindici anni fa usciva il terzo album dei Black Keys, una band che ora ci suona come un pilastro dell’attuale scena rock, ma che al tempo non poteva che registrarsi in casa. E questo titolo dal sapore beatlesiano ne è la prova: “Rubber Factory” è stato realizzato in un’ex fabbrica di pneumatici. Non il posto ideale, insomma. Libertà completa di far casino ma anche finestre inapribili e un suono terribile. Nonostante ciò, il duo Auerbach-Carney ha realizzato un gran bel disco.

Sin dai primi pezzi, il sound grezzo del precedente “Thickfreakness” riecheggia forte e sicuro: ci aspettano quarantuno minuti di rock puro. E puro nelle origini: il blues, immancabile in tutta la discografia dei Black Keys, regna indiscusso. È il caso di “Grown so Ugly”: pezzo scritto da Robert Pete Williams, vanta addirittura una versione di Captain Beefheart. Ma non si tratta dell’unico omaggio alla tradizione americana: tra le altre canzoni, fa capolino una rudimentale “Act Nice and Gentle” dei Kinks.

A tutto ciò, si abbinano, ancora in embrione, le atmosfere malinconiche di “Brothers” che uscirà ben sei anni dopo. Esempio lampante, “The Lenghts”. Probabilmente il pezzo più bello del disco, offre un breve momento di respiro in una tempesta di distorsioni elettriche: si tratta di una semplice ninna nanna realizzata su pochi giri di chitarra. Auerbach, poeta folk, canta con dolce accettazione: “See the moonlight shinin’/ On your window pane / See it leave you / As faithful as it came”.

Ma tra i diversi tratti distintivi che verranno messi a fuoco successivamente, Auerbach già da prova della sua grande esperienza chitarristica: “Aeroplane blues” ci delizia con uno splendido finale in stile anni ’70. Anche “Keep Me” e “Till I Get My Way” non sono da meno e inidividuano al fulcro creativo di una band che ha attraversato, ormai, una ventina d’anni di produzione. Fatta eccezione per la parentesi più minimalista di “Turn Blue” (2014), i Black Keys nascono (e probabilmente moriranno) rock, portando con se quello sporco tipico del genere e testi semplici ma immediati. In fondo, a quindici anni di distanza, “Rubber Factory” e l’ultimo “Let’s Rock” non sono poi così diversi: adesso i Black Keys possono permettersi di registrare in studi attrezzatissimi ma, alla fine, ci riportano sempre in quel casermone abbandonato dove tutto ebbe inizio. Laddove, su un desertico sfondo post-industriale, cavi e amplificatori hanno portato tanta buona musica. Che dire… Grazie e tanti auguri!

Data di pubblicazione: 7 settembre 2004

Tracce: 13

Lunghezza: 41

Etichetta: Fat Possum Records

Tracklist:

When the Lights Go Out

10 A.M. Automatic

Just Couldn’t Tie Me Down

All Hands Against His Own

The Desperate Man

Girl Is On My Mind

The Lengths

Grown So Ugly (Robert Pete Williams)

Stack Shot Billy

Act Nice and Gentle (Ray Davies)

Aeroplane Blues

Keep Me

‘Till I Get My Way