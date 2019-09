PRIMO CONCERTO DEI SUPERGRASS DOPO 9 ANNI: GIà CARICHI COME LE MOLLE!

I Supergrass hanno suonato (il 6 settembre) il loro primo live dopo nove anni, incendiando il palco del Pilton Party, un evento ospitato dal fondatore di Glastonbury, Michael Eavis, come ringraziamento allo staff di Glastonbury e ai residenti della zona vicina. I “Mystery Guests” della notte erano proprio loro, i Supergrass che hanno dimostrato di essere ancora carichi come le molle e già pronti per tornare in pista, l’anno prossimo, per un tour della reunion che celebrerà i 25 anni di “I Should Coco”.

Ecco la scaletta e un po’ di foto e video della serata:

Caught by the Fuzz

Mansize Rooster

Lose It

Moving

Mary

Late in the Day

Richard III

Pumping on Your Stereo

Strange Ones

Alright

Sun Hits The Sky

