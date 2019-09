RUSTON KELLY SI CIMENTA NELLA COVER DI “SCREAMING INFIDELITIES” DI DASHBOARD CONFESSIONAL (CON CHRIS CARRABBA COME OSPITE)

Non ci si strappava i capelli per “Dying Star” di Ruston Kelly, che tra Americana e citazioni di Ryan Adams gestiva in modo ordinario un disco sicuramente piacevole, ma nulla più. Ora Ruston torna con un progetto suggestivo, ovvero una compilation chiamata “Dirt Emo Vol.1” in uscita l’11 ottobre. La tracklist la trovate sotto. Il ragazzo di Georgetown afferma (tanto per charire): “I don’t play country, this stuff is dirt emo”.

L’anticipazione più recente è quella del classico di Dashboard Confessional “Screaming Infidelities” che vede proprio la partecipazione di Chris Carrabba.

01 “Screaming Infidelities” (Feat. Chris Carrabba) (Dashboard Confessional Cover)

02 “Teenage Dirtbag (Live)” (Wheatus Cover)

03 “At Your Funeral” (Saves The Day Cover)

04 “Dammit” (Blink-182 Cover)

05 “All Too Well” (Taylor Swift Cover)

06 “Teenage Dirtbag (Acoustic)” (Wheatus Cover)

07 “Weeping Willow” (The Carter Family Cover)

08 “Helena” (My Chemical Romance Cover)