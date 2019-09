SECONDO ALBUM DI SEAN HENRY A NOVEMBRE. IL PRIMO SINGOLO è “RAIN, RAIN”

A distanza di poco più di un anno dal suo debutto sulla lunga distanza, “Fink” (leggi la recensione), Sean Henry sta per ritornare con un nuovo LP, “A Jump From The High Dive”, in uscita il prossimo 1° novembre via Double Double Whammy.

Il concepimento di questo nuovo album è avvenuto insieme al trasferimento da New York al nativo Connecticut da parte del musicista bedroom-pop statunitense.

Co-prodotto insieme a Brian Antenucci, che Sean definisce come il suo “teenage guru”, il nuovo LP fonde gioventù ed età adulta.

Il primo singolo, “Rain Rain”, che potete ascoltare qui sotto, ha proprio un’ispirazione adolescenziale.

A Jump from the High Dive by Sean Henry

“A Jump From The High Dive” Tracklist:

1. Can U

2. So Real

3. Surf Song

4. Rain, Rain

5. Touch The Sun

6. It’d Never Be Enough

7. Space Kicks

8. The Cars

9. If

10. You Fall Away

11. Slip