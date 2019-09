SESTO ALBUM PER PATRICK WATSON. GUARDA IL VIDEO DI “DREAM FOR DREAMING”

A distanza di quattro anni da “Love Songs For Robots” (leggi la recensione), Patrick Watson sta per ritornare con un nuovo LP.

Il sesto lavoro sulla lunga distanza del musicista canadese si chiamerà “Wave” e verrò realizzato il prossimo 18 ottobre via Domino Recording Company.

Mentre preparava questo nuovo album, registrato insieme a Rob Heaney, Watson ha perso la madre, ha chiuso la sua relazione con la sua partner e il suo storico batterista ha abbandonato la sua band: tutto ciò ovviamente si riflette sulle canzoni presenti nel disco, rendendolo molto intimo e personale.

Il primo singolo è la opening-track “Dream For Dreaming” di cui potete vedere il relativo video, diretto da Joël VaudreuilE.

“Wave” Tracklist:

1. Dream For Dreaming

2. The Wave

3. Strange Rain

4. Melody Noir

5. Broken

6. Turn Out The Lights

7. Wild Flower

8. Look At You

9. Drive

10. Here Comes The River

Photo Credit: Ilenia Tesoro