FKA TWIGS ANNUCIA IL NUOVO DISCO E CI FA ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO

Oggi FKA twigs annuncia i dettagli del suo atteso secondo album. Intitolato “Magdalene”, l’album sarà disponibile dal 25 ottobre ed è il seguito del suo acclamato debutto LP1 nominato ai Brit Award e ai Mercury Prize (2014, Young Turks).

Composto in un periodo nel quale la fiducia in se stessa veniva a mancare per via di una rottura sentimentale e di un intervento di laparoscopia, “Magdalene” è il suono di twigs intenta a riconfigurare la sua vita sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo. Come canta in “Mary Magdalene”, brano tratto da “Magdalene” che ha aperto le sue esibizioni sold-out quest’anno, A woman’s time / A woman’s work / A woman’s time to embrace / She must put herself first.

“Magdalene” è prodotto da FKA twigs e, così come in “LP1”, ne ha curato il processo di registrazione in ogni sua fase. È stato reigstrato tra Londra, New York e Los Angeles, nel corso degli ultimi tre anni, e come già annunciato in precedenza, l’album vede la collaborazione di Nicolas Jaar, tra gli altri. In “Magdalene” FKA twigs crea un nuovo universo artistico ed è, senza dubbio, il suo lavoro più innovativo e magistrale di sempre.

Con l’annuncio di “Magdalene” , FKA twigs pubblicherà questa sera alle ore 20.30 un nuovo singolo. Intitolato “holy terrain”, vede la partecipazione della superstar di Atlanta Future, con la produzione a cura di FKA twigs, Skrillex e Jack Antonoff. FKA twigs è apparsa nel brano di A$AP Rocky “Fukk Sleep” (dal suo album del 2018 Testing); brano per la quale lei ha co-diretto il video, raggiungendo più di 16 milioni di visulizzazioni. Secondo brano tratto dall’album, e seguito di “cellophane”, “holy tearrain ft. Future” è un altro assaggio seducente di cosa possono aspettarsi i fan da “Magdalene” .

“Magdalene” sarà disponibile su CD, in digitale e in due differenti formati su vinile, tra cui un’edizione limitata su vinile colore rosso. La copertina dell’album è a cura dell’acclamato artista (e collaboratore di lunga data di FKA twigs) Matthew Stone.

“Magdalene” track list:

1 thousand eyes

2 home with you

3 sad day

4 holy terrain ft. Future

5 mary magdalene

6 fallen alien

7 mirrored heart

8 daybed

9 cellophane

Credit Foto: Matthew Stone