‘LIVE STUDIO’ ALBUM PER I POND: L’USCITA è PREVISTA IN NOVEMBRE

I Pond oggi hanno annunciato l’uscita dell’album ‘live in studio’ “Sessions”..

Disponibile venerdì 8 novembre sulle varie piattaforme di streaming, l’ LP è stato registrato in primavera in Europa durante il loro recente tour e viene anticipato da “Don’t Look At The Sun (Or You’ll Go Blind)”.

“Volevamo catturare il modo in cui la band ha suonato dal vivo ultimamente e metterlo su nastro mentre eravamo nel bel mezzo di un lungo tour“, afferma Jay Watson dell’uscita. “Mentre suoni la stessa canzone per anni, o anche quando un singolo tour prosegue, il modo in cui suoni i brani muta. Piccole inflessioni diventano parte della canzone, e cambiano le strutture, persino il sentimento generale e l’intento delle canzoni. Mi è sempre piaciuto ascoltare le mie band preferite nelle “Peel Sessions” e volevo qualcosa di nostro con quel mood.”

Tracklist

1. Daisy

2. Paint Me Silver

3. Sweep Me Off My Feet

4. Don’t Look At The Sun (Or You’ll Go Blind)

5. Hand Mouth Dancer

6. Burnt Out Star

7. Tasmania

8. Fire In The Water

9. The Weather

10. Medicine Hat

11. Man It Feels Like Space Again