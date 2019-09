BAUHAUS: A NOVEMBRE VA IN SCENA LA REUNION (IN FORMAZIONE ORIGINALE) A LOS ANGELES

Ebbene si. I Bauhaus (in formazione tipo, tanto per usare un termine calcistico) si riuniranno per un concerto al Palladium di Hollywood, il 3 novembre 2019, per celebrare degnamente il 40° anniversario del loro singolo di debutto “Bela’s Lugosi’s Dead”.

Forse a dare il via a tutto questo è stato l’attacco di cuore al frontman Peter Murphy, un evento spiacevole che ha spinto la band a riunirsi ancora una volta, nonostante le probabilità fossero quasi a zero.

Peter Murphy, Daniel Ash e David J si riunirono sotto lo storico nome a Northampton alla fine del 1978, ma si separarono in modo poco amichevole nel 1983 con l’uscita di “Burning From the Inside”. Nel 1998 ci fu una reunion dal vivo, che produsse il nuovo brano “The Dog’s a Vapor”, il disco live “Gotham” (1999), e la cover di “Severance” dei Dead Can Dance. La band è implosa ancora una volta nel 2008, pubblicando il loro quinto album in studio “Go Away White” subito dopo la separazione. Poco dopo, Daniel Ash, David J e Kevin Haskins si riunirono con il progetto ‘post-Bauhaus’ Love and Rockets. per un’esibizione al Coachella.

L’anno scorso sia Murphy che David J hanno intrapreso un lungo tour mondiale di quasi 100 concerti in Europa, Asia e Australia, per celebrare il 40 ° anniversario del Bauhaus.

Anche Daniel Ash e Kevin Haskins non sono stati inattivi, poiché dal 2017 la coppia, insieme alla figlia Diva di Kevin, è stata in tournée come Poptone.

I Bauhaus si esibiranno alle 19:00 di domenica 3 novembre all’Hollywood Palladium di Los Angeles, CA. I biglietti costeranno $ 79,50 e saranno in vendita da venerdì 13 settembre.

Al momento non sono stati annunciati altri spettacoli. Il concerto del Bauhaus è stato annunciato in collaborazione con SUBSTANCE 2019, un festival con Gary Numan, John Maus, Boy Harsher, Black Marble A Place To Bury Strangers, Lust For Youth, ADULT., HTRK, Crack Cloud, Xeno And Oaklander, Psiche, Ululati rituali, Odonis Odonis, Miserable, Kontravoid, Kanga, Second Still, Void Vision e Klack.

Substance 2019 si terrà a Los Angeles il 1 ° e il 2 novembre.