I TINDERSTICKS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPANO CON IL SINGOLO “

Si chiamerà “No Treasure But Hope” (esce il 15 novembre) il nuovo album dei Tindersticks, successore di “The Waiting Room” datato 2016. Ad anticipare il disco ecco il singolo “The Amputees”.

Parlando della direzione del nuvo lavoro, Staples dice: “Non ero interessato alla nostalgia, e penso che tutti fossero d’accordo con me, quindi abbiamo abbassato la testa e siamo rimasti fedeli a questo. Non saremo mai più una band giovane, o gli osannati del momento. Ma in termini di connessione con la musica, con le persone e con le idee, beh, gli ultimi 10 anni sono stati probabilmente i migliori 10 della band“.

Ecco la tracklist:

For The Beauty

The Amputees

Trees Fall

Pinky In The Daylight

Carousel

Take Care In Your Dreams

See My Girls

The Old Mans Gait

Tough Love

No Treasure But Hope