NUOVO ALBUM PER BONNIE “PRINCE” BILLY A NOVEMBRE. GUARDA IL VIDEO DI “(AT THE) BACK OF THE PIT”

Bonnie “Prince” Billy tornerà con un nuovo LP, “I Made A Place”, il prossimo 15 novembre via Domino Recording Company.

Bonnie “Prince” Billy si tiene impegnato, negli ultimi cinque anni ha pubblicato album composti da brani precedentemente registrati da Susanna Wallumrod, Mekons, Merle Haggard, e persino da lui stesso, e un album collaborativo con Bitchin Bajas! L’unica cosa che non ha fatto è un album di suoi brani originali, nel caso non aveste tenuto il conto, “Wolfroy Goes To Town” del 2011 è l’ultimo. Eravamo ancora a metà della presidenza di Obama, per la miseria!

Le cose accadono per ragioni che spesso sono più grandi di noi e fuori dal nostro controllo. Accadono all’improvviso o lentamente, ma accadono sempre un giorno alla volta e giorno dopo giorno. Riguardo alla confluenza del mercato, ai valori, all’estetica e al processo che lentamente gli ha permesso di creare il nuovo album “I Made A Place”, Will Oldham afferma:

“Negli ultimi anni, il mondo della musica è stato atomizzato, nel modo in cui tale musica viene concepita, percepita, registrata e distribuita. Ho provato a trattenere il respiro, aspettando che la tempesta passasse, ma questa tempesta è qui per restare e la devastazione che ha portato con sè, è il nostro nuovo paesaggio. Cosa dovrebbe fare una persona, a parte fare quello che conosce e percepisce? Ad esempio io scrivo album e canzoni per l’esperienza dell’ascolto intimo di meravigliosi sconosciuti che condividono qualcosa spiritualmente e musicalmente. Ho iniziato a lavorare a questi brani pensando che non sarei mai riuscito a finirli, registrarli e pubblicarli. Questo era uno stato d’animo costruttivo che proteggeva le canzoni fino al momento spaventoso in cui le ho lasciate andare per darle a voi.”

Il mondo è cambiato. Alcune cose non cambieranno mai. Alcune sono perse per sempre. Per fortuna questa non è una di quelle: l’attesa per il nuovo album di Bonnie “Prince” Billy ha i minuti contati. Riprendendo da dove aveva lasciato con “Blueberry Jam”, “(At The) Back of the Pit”, il suo nuovo singolo (qui sotto potete vedere il video diretto da Jacob Forman), esamina cosa fare con le cose che amiamo quando arriverà il momento della morte (e quindi rinascita) del nostro mondo. È un pezzo country: momenti elegiaci danno il via ad un passo roots-rock, una sezione di fiati seguono i lunghi raggi alla fine di una giornata e i primi raggi del sole che sorge nel momento in cui illuminano i nostri domani pieni di speranza.

Photo Credit: Christian Hansen