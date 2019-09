THE BIG MOON: DETTAGLI SUL NUOVO ALBUM E NUOVO SINGOLO

The Big Moon annunciano i dettagli del loro nuovo album “Walking Like We Do”, il seguito dell’album di debutto, nominato ai Mercury Music Prize “Love In The 4th Dimension”.

“Walking Like We Do” esce il 10 Gennaio 2020 su Fiction Records/Caroline International.

Dopo essere tornate di recente con l’esplosivo nuovo brano “It’s Easy Then”, la band britannica colpisce ancora una volta con il pop cinematografico di “Your Light”, presentato in anteprima come Hottest Record su Radio 1 di Annie Mac.

La cantante e cantautrice Juliette Jackson parlando del brano dice: “Stavo pensando a quanto sia difficile dire se le cose vanno peggio ora o se sono sempre state così e crescendo ho iniziato a prestare attenzione. Sento che siamo a questo punto di svolta che non ha precedenti, ma poi penso che ogni generazione prima di noi probabilmente ha avuto un momento in cui pensava che sarebbe stata l’ultima generazione sulla terra. Questa canzone parla di liberarsi da tutto, solo per un momento. È un ringraziamento all’unica persona o cosa nella tua vita che sa come entrare e aprire le tende, illuminare l’oscurità e far ritornare la tua forza così quando ti muovi di nuovo nel mondo reale hai la forza di combattere le tue battaglie, qualunque esse siano.”

Tracklist:

1. It’s Easy Then

2. Your Light

3. Dog Eat Dog

4. Why

5. Don’t Think

6. Waves

7. Holy Roller

8. Take A Piece

9. Barcelona

10. A Hundred Ways To Land

11. ADHD

Photo by Pooneh Ghana