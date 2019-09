A NOVEMBRE ESCE UN NUOVO ALBUM DEI THE WHO: ECCO IL SINGOLO “BALL AND CHAIN”

Nuovo album in studio per gli Who (ricordiamo che si sono formati nel 1964!). Ebbene si. Il titolo sembra indicare una via molto personale, visto che sarà proprio “Who” e verrà pubblicato il 22 novembre. “Endless Wire” il precedente disco era uscito nel 2006. “Ball and Chain” è il singolo apripista.

Tracklist:

All This Music Must Fade

Ball And Chain

I Don’t Wanna Get Wise

Detour

Beads On One String

Hero Ground Zero

Street Song

I’ll Be Back

Break The News

Rockin’ In Rage

She Rocked My World