[ANTEPRIMA] TRACK: SEVILLE

Con piacere vi proponiamo l’anteprima di “Sunday Drivers”, singolo d’esordio ufficiale dei Seville estratto dal loro primo album “Who has decided for us?”, in uscita a febbraio 2020 e distribuito in digitale da Artist First.

La band ci parla così del brano: “Questo pezzo, che si apre con un’immaginaria corsa in un’autostrada marziana, è la storia di una fuga. Un sentimento di fretta e di mistero permea i pochi eventi che si susseguono nella canzone: la corsa in macchina, la breve sosta in un bar, la riflessione un attimo prima di ripartire. Si capisce che il nostro fuggitivo ha qualcosa da nascondere, ma il suo passato e chi siano veramente i suoi inseguitori, rimangono aspetti ignoti. Non sapremo mai l’esito di questa fuga. Ciò che si può intendere è la direzione: fuori dalla strada battuta, oltre i limiti dell’ordinario.”

I Seville nascono a Padova nel 2016 dall’incontro tra Federico Ruzza, Sebastiano Nalin, Matteo Santaterra e Michele Tedesco. Le diverse influenze dei quattro componenti danno vita ad un repertorio inedito eterogeneo. Ad una matrice rock si aggiungono elementi indie e neo-psichedelici, risultando in un sound pulito, incisivo, capace di evocare atmosfere cupe e malinconiche o di trasportare in ampi spazi desertici.

Tra le band contemporanee di riferimento si potrebbero indicare Tame Impala, Half Moon Run, Black Keys, senza dimenticare la passione per icone del passato come Pink Floyd e Beatles. La band si è esibita in festival e locali di riferimento della scena veneta come Sub Cult Fest, Rise Festival, Mame Club, aprendo a band quali New Candys, Mamuthones, Orange Car Crash.

Nell’inverno tra il 2018 e 2019 iniziano le registrazioni del primo album, condotte in totale autonomia nello studio di Federico Ruzza, ricavato in un garage interrato. Nel 2019, concluse le registrazioni dell’album, i Seville hanno accompagnato la band inglese The Trusted nel loro minitour in Italia; a marzo la prima esibizione all’estero, presso la Musikkens Hus di Aalborg, Danimarca.