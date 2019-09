WHITE LIES: ATTESA LA RISTAMPA IN VINILE DI “TO LOSE MY LIFE” CON UN DISCO BONUS DI B-SIDE, LIVE E REMIX

I White Lies hanno annunciato una ristampa per decimo anniversario del loro album di debutto “To Lose My Life”, che arriverà con b-side, demo inedite e altro.

L’album, pubblicato 10 anni fa, il 19 gennaio 2009, raggiunse il primo posto nelle classifiche degli album nel Regno Unito. I White Lies ne celebrano il decimo compleanno, ristampando il disco con un LP bonus, che includerà i lati B dei singoli, una versione alternativa di “Unfinished Business”, remix, tracce live e demo inedite.

Il bassista Charles Cave dice dell’uscita “Non abbiamo mai smesso di celebrare il nostro album di debutto, ‘To Lose My Life’, da quando è uscito. Le sue canzoni viaggiano con noi in tutto il mondo e sembrano migliorare con il passare degli anni. Un decennio dopo sembra una pietra miliare a cui è giusto concedersi: ritrovare versioni perdute, registrazioni dal vivo di quei primi giorni, foto giovanili, divagazioni prese da quaderni, set-list e tutto il resto. Il formato in vinile di questo album è stato a lungo fuori stampa ed è stato molto ricercato dai nostri fan, quindi ci fa molto piacere ristamparlo in questa versione deluxe in modo che tutti possano possederne una copia e guardare indietro, a un decennio fa, con noi. I preparativi che stiamo facendo per il tour dedicato a questa uscita sono altrettanto emozionanti. Questo sarà lo spettacolo più drammatico e cinematografico che i White Lies abbia mai messo insieme: suoneremo ‘To Lose My Life’ dall’inizio alla fine, poi una seconda serie di rarità e i migliori brani dei quattro album che sono seguiti. Da non perdere. Non ci sarà di nuovo!”

Ecco la tracklist:

Death

To Lose My Life

A Place To Hide

Fifty On Our Foreheads

Unfinished Business

E.S.T.

From The Stars

Farewell To The Fairground

Nothing To Give

The Price Of Love

Taxidermy (B-Side)

You Still Love Him (unreleased demo)

Black Song (B-Side)

Farewell To The Fairground (unreleased demo)

Unfinished Business (Chess Club Single version)

From The Stars (unreleased demo)

To Lose My Life (Live, La Maroquinerie, Paris)

E.S.T. (Live @ iTunes Festival, London)

A Place To Hide (Live @ iTunes Festival, London)

Death (Crystal Castles remix)

Nothing To Give (M83 remix)