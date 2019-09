HALF MOON RUN: TERZO LP A NOVEMBRE E DUE DATE ITALIANE A MARZO 2020

Il mese scorso gli Half Moon Run avevano rilasciato un nuovo singolo, “Then Again”, primo segnale verso dell’arrivo del loro terzo album e ieri la band indie-folk di Montreal ha finalmente annunciato i dettagli seguito, “Sun Leads Me On” (2015): il loro nuovo lavoro sulla lunga distanza si chiamerà “A Blemish In The Great Light” e sarà realizzato il prossimo 1° novembre via Glassnote Records.

“Credo che questo album abbia il suono che la gente si aspetta da noi bilanciato con cose più sperimentali”, ha spiegato il batterista e tastierista Dylan Phillips nella press-release, “ci siamo tuffati profondamente dentro ad alcuni stili che non avevamo mai provato in passato. Le cosa ora sono un po’ più pesanti e un po’ più dure.”

Nel frattempo il gruppo canadese ha rilasciato anche un nuovo singolo, “Flesh And Blood”, che potete ascoltare qui sotto.

Le belle notizie, però, non sono finite, perché gli Half Moon Run hanno annunciato anche le date del loro tour europeo che prevede anche due appuntamenti in Italia nel marzo del prossimo anno: Devon Portielje e compagni, infatti, suoneranno domenica 1 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e lunedì 2 al Locomotiv Club di Bologna.

I biglietti per entrambi i concerti costeranno 16 € + d.p. e saranno disponibili a partire dalleo ore 10 di venerdì 20 settembre su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

Vi ricordiamo inoltre che, per accedere alla venue meneghina, sarà necessario possedere la tessera ARCI, mentre per entrare in quella felsinea bisognerà avere quella AICS.

“A Blemish In The Great Light” Tracklist:

1. Then Again

2. Favourite Boy

3. Flesh And Blood

4. Natural Disaster

5. Black Diamond

6. Yani’s Song

7. Razorblade

8. Undercurrents

9. Jello On My Mind

10. New Truth

Photo Credit: Yani Clarke