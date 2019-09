A FINE OTTOBRE IL NUOVO ALBUM DI FINK. ASCOLTA IL SINGOLO “BLOOM INNOCENT”

Fink ha annunciato i dettagli del suo nuovo LP, “Bloom Innocent”, che uscirà il prossimo 25 ottobre via R’COUP’D / Ninja Tune a distanza di due anni dal precedente, “Resurgam”.

“Bloom Innocent”, il suono che sfida la forza di gravità, sfiora il cielo e raggiunge le stelle di un uomo in missione: eccitarsi, sfuggire alle aspettative, liberarsi di tutti i successi precedenti. Otto tracce che brillano per il tocco di un pianoforte, una chitarra formicolante e la voce soul e legnosa di Fink, registrate nel suo studio berlinese con un alleato a sua disposizione a Londra: Flood, produttore di alcuni tra i migliori dischi di tuttti i tempi.

“Flood è un artista”, dice Fink del produttore che, con la sua stessa attitudine, vede lo studio di registrazione come un parco giochi. “Onestamente, dargli un credito di produzione su qualsiasi album sottostima il suo lavoro. È un membro incorporato alla band. Per ‘Resurgam’ siamo andati a casa sua e ha prodotto il disco come se fossimo gli U2 o i Depeche Mode. Ora sono così orgoglioso di avere quelle canzoni nel nostro arsenale”.

Il primo singolo è proprio la title-track, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Parlando del brano Fink dice: “Volevo scrivere un pezzo che parlasse di un momento della mia vita in cui volevo ritrovare, non il ragazzo che sono oggi, ma quel ragazzo di qualche anno fa. Volevo rivedere lo sguardo sul viso della mia partner: innocenza e bellezza e non legato a certe stronzate della vita”.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista nativo della Cornovaglia verrà a presentare il suo disco anche in Italia nel mese di novembre: un solo appuntamento con lui, previsto per martedì 12 al Santeria Social Club di Milano.

“Bloom Innocent” Tracklist:

1. Bloom Innocent

2. We Watch The Stars

3. Once You Get A Taste

4. Out Loud

5. That’s How I See You Now

6. I Just Want A Yes

7. Rocking Chair

8. My Love’s Already There