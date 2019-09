QUARTO ALBUM DEI TURNOVER A NOVEMBRE. ASCOLTA I PRIMI DUE SINGOLI

I Turnover hanno annunciato i dettagli del loro quarto LP, “Altogether”, in uscita il prossimo 1° novembre via Run For Cover a distanza di oltre due anni dal precedente, “Good Nature”.

Il nuovo album della band dream-pop della Virginia lo ha prodotto è stato prodotto dal loro storico collaboratore Will Yip.

Insieme all’annuncio del nuovo disco, i Turnover hanno anche rilasciato i due primi singoli, “Much After Feeling” e “Plant Sugar”, che vedono il gruppo statunitense aggiungere nuove influenze ’80s al loro sound.

“Altogether” Tracklist:

1. Still In Motion

2. Much After Feeling

3. Parties

4. Number On The Gate

5. Sending Me Right Back

6. Ceramic Sky

7. Valley Of The Moon

8. No Reply

9. Plant Sugar

10. Temporary Love