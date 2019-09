SINEAD O’CONNOR SU PRINCE “…ERA VIOLENTO CON LE DONNE, CERCO’ DI PICCHIARMI”

In una recente intervista rilasciata a Good Morning Britain, programma televisivo in onda sul canale britannico ITV, Sinead O’Connor ha mosso pesanti accuse contro Prince.

Ha cercato di picchiarmi…è stato spaventoso. Una sera mi invitò a casa sua e io, stupidamente, ci andai da sola. Non era a suo agio con il fatto che non fossi una sua pupilla e che avevo semplicemente registrato la canzone. ha dichiarato l’artista irlandese riferendosi al brano “Nothing Compares 2U” ricevuto in dono proprio da Prince.

Mi ordinò di non essere scurrile durante le interviste, e io gli spiegai che gli irlandesi lo fanno di continuo, ma lui insisteva e io gli dissi dove poteva andare. Così salì su per le scale e prese un cuscino con qualcosa di rigido al suo interno. Io scappai fuori dalla casa e andai a nascondermi dietro un albero… con uno scatto, andai di corsa verso la mia macchina, ma lui riuscì a mettere in moto la sua e si mise a inseguirmi alle 5 del mattino sull’autostrada per Malibù. Con le auto fianco a fianco, io gli sputai dal finestrino e lui cercò ancora di colpirmi, sempre con quel cuscino. Dovetti suonare al campanello di casa di qualcuno, come mio padre mi diceva sempre di fare se mi fossi trovata in situazioni del genere.

Le rivelazioni della O’Connor non finiscono però qui:

Era in un periodo buio, troppo dentro le droghe… una delle sue ballerine in quei giorni finì all’ospedale con delle costole rotte.

Si attende ancora la replica degli eredi di Prince.

Credit Foto: Bryan Ledgard [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons