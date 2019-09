VAN MORRISON: NUOVO ALBUM E NUOVO SINGOLO

Van Morrison annuncia i dettagli del suo nuovo album: si intitolerà “Three Chords And The Truth”, sarà pubblicato il 25 ottobre su Exile/Caroline International e sarà disponibile su CD, vinile e in tutti gli store digitali.

“Three Chords And The Truth” è, a quanto dicono le note stampa, “un lavoro meraviglioso, contiene quattordici composizioni inedite che rappresentano alla perfezione lo stile di Van Morrison e mostrano le incredibili doti di uno dei cantautori più acclamati al mondo. Il suo sesto album in quattro anni Three Chords And The Truth prova ancora una volta come Van Morrison sia uno dei più grandi artisti di sempre“.

“Three Chords And The Truth” è stato scritto e prodotto da Van Morrison, fa eccezione il brano “If We Wait For Mountains” che l’artista ha scritto insieme a Don Black. Sull’album troviamo anche la collaborazione del leggendario chitarrista Jay Berliner e un duetto con Bill Medley dei The Righteous Brothers (“Fame Will Eat The Soul”). Sul processo di registrazione dell’album, Van Morrison racconta: “Mi ci sono immerso completamente… Quando gli altri suonavano, era come se rivedessi me stesso nelle loro note. Quindi penso ci sia una forte connessione.”

“Dark Night Of The Soul”, il primo brano estratto dall’album.

“Three Chords And The Truth” tracklist:

1. March Winds In February

2. Fame Will Eat The Soul

3. Dark Night Of The Soul

4. In Search Of Grace

5. Nobody In Charge

6. You Don’t Understand

7. Read Between The Lines

8. Does Love Conquer All?

9. Early Days

10. If We Wait For Mountains

11. Up On Broadway

12. Three Chords And The Truth

13. Bags Under My Eyes

14. Days Gone By