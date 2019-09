IN ARRIVO UN CORTO SU SHARON VAN ETTEN DAL TITOLO “DEPARTURE”

Sharon Van Etten svela i dettagli su un nuovo corto a lei dedicato.

“Departure” debutterà su Amazon Music il prossimo 26 settembre.

Diretto da Josh Goleman il documentario segue la Van Etten durante le sedute di registrazioni del suo ultimo disco “Remind Me Tommorrow” (leggi la recensione).

Guarda il trailer:

I'm so happy to be able to share my story with all of you in this way. 'Departure' will be out this Thursday via @AmazonMusic. pic.twitter.com/9AlSxqbkAw

— Sharon Van Etten (@sharonvanetten) 23 settembre 2019