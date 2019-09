LA NOTA APP DI TICKETING INGLESE DICE ARRIVA IN ITALIA

DICE è una piattaforma di ticketing e discovery. I biglietti sono disponibili solo sul cellulare personale e non possono essere rivenduti dai bagarini.

In Italia, DICE sta lanciando i primi eventi e le prime partnerships esclusive con RADAR Concerti, i Magazzini Generali e il Circolo Ohibò.

DICE si è occupata dei biglietti di artisti tra i più celebri a livello mondiale, come Kanye West, Solange, A$AP Rocky e Adele.

Andiamo a conoscere meglio questa piattaforma. Ecco cosa dice il comunicato stampa:

Chi è abituato a vedere concerti per il mondo, di sicuro la conosce già. DICE, la celebre piattaforma inglese di ticketing e music discovery, entra nel mercato italiano a cominciare da Milano. Un primo passo che annuncia la prossima apertura di una sede italiana per la APP accreditata dal governo inglese per la sua tecnologia innovativa, la sua semplicità e la lotta al bagarinaggio.

In Italia, DICE ha deciso di cominciare questa nuova avventura con due show attesissimi: quello di FKA Twigs, il 29 novembre al Fabrique di Milano, e quello di Ricardo Villalobos, il 27 settembre ai Magazzini Generali.

La piattaforma ha già infatti chiuso alcune partnership in via esclusiva, come quella con RADAR Concerti, i Magazzini Generali e il Circolo Arci Ohibò.

DICE ha un obiettivo: porre fine al bagarinaggio in Italia.

In Italia è illegale rivendere biglietti nel mercato secondario. Tuttavia, il fenomeno non è stato debellato. Per combattere le truffe, DICE punta su un’esperienza di ticketing mobile-first. E previene il bagarinaggio in tre modi:

Per prima cosa, i biglietti sono disponibili due ore prima del live solo sul proprio telefono, con due step di autenticazione e ticket “animati” che sono un vero incubo per i bagarini. Poi, le liste di attesa che si attivano in caso di sold out e le modalità di rimborso eliminano la necessità della rivendita. Infine, l’intelligenza dell’applicazione stessa, che sa monitorare e bannare chiunque cerchi di “imbrogliare” il sistema.

Russ Tannen, Chief Revenue Office di DICE, afferma: “La nostra missione è fare uscire le persone di più. Per farlo, dobbiamo rendere il ticketing più equo e aiutare i fan a scoprire gli eventi più esclusivi. DICE è nata per porre rimedio a un sistema di ticketing difettoso. Abbiamo deciso di fornire un’alternativa costruendo una piattaforma “anti-bagarinaggio” e incentrata solo sui fan”.

Giorgio Riccitelli, Head of Music per l’Italia di DICE e Managing Director di RADAR Concerti, aggiunge: “Scegliere di lavorare solo con DICE significa proteggere i fan con biglietti sicuri presenti solo sul telefono personale, che non possono finire su siti di secondary ticketing. DICE non è solo una piattaforma di ticketing, ma aiuta gli utenti a scoprire nuove eventi e nuova musica, e a creare un’audience più attenta alle novità. Siamo entusiasti di lavorare con un’azienda che mette i fan al centro”.

DICE è nota per la sua mobile-first ticketing experience. Tutto si basa sul mobile ed è estremamente semplice: l’utente può scoprire cosa succede intorno a lui e acquistare un biglietto in pochi secondi, senza intoppi.

Dal suo lancio, nel 2014, DICE ha cambiato il modo di scoprire e di partecipare a un evento degli utenti di moltissime parti del mondo.

L’arrivo di DICE in Italia faparte di un’ambiziosa volontà di espansione della società, ora presente in Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Australia, a livello globale.

Non si tratta solo di comprare un biglietto. Si tratta di far uscire di più le persone e far scoprire nuova musica e concerti: per questo, la app è personalizzabile. La funzione “Scopri” utilizza algoritmi e ascolti su Spotify o Apple Music per consigliare gli eventi adatti a te.

Per entrare nella community di DICE, scarica subito la APP, per IOS o Android

https://apps.apple.com/gb/app/dice/id898358948

https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.dice&hl=en_GB