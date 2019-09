I NATIONAL ANNUNCIANO IL NUOVO BOX SET IN CASSETTA “JUICY SONIC MAGIC”

I National annunciano il nuovo box set in formato cassetta dal titolo “Juicy Sonic Magic” raccolta che documenta le due serate live della band al Greek Theater di Berkley, California lo scorso settembre.

Questa release uscirà il 29 novembre per l’annuale Record Store Day’s Black Friday.

I concerti sono stati registrati dal produttore Erik Flannigan che si è avvalso per l’occasione del metodo ‘Mike Millard’ procedura celebre nel replicare registrazioni vintage in analogico. Il documentario diretto da David DuBois che testimonia questa operazione uscirà a breve.

These shows were taped by producer/engineer Erik Flannigan using The Mike Millard Method, which replicates the vintage analog recording equipment the legendary taper used. A doc about Millard + the process of taping these concerts is forthcoming, directed by David DuBois. pic.twitter.com/OtZoHArmeO

