THE SHIVAS TORNANO IN ITALIA IN AUTUNNO

THE SHIVAS TORNANO IN ITALIA IN AUTUNNO

The Shivas torneranno in Italia in autunno per presentare il loro sesto LP, “Dark Toughts”, in uscita il prossimo 25 ottobre via Tender Loving Empire a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Better Off Dead”.

La band garage-rock di Portland suonerà sabato 23 novembre al Groove di Lugo (VI) e tornerà poi anche nel mese successivo in Italia per chiudere il suo tour europeo proprio nel nostro paese: gli altri due appuntamenti con loro sono previsti per venerdì 13 dicembre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA) e per sabato 14 al 30 Formiche di Roma.

Intanto il gruppo statunitense ha anche rilasciato un nuovo singolo, “If You See Me”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.