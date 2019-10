JOSE’ GONZALES ANNUNCIA NUOVE DATE IN ITALIA, MA SARANNO A NOVEMBRE 2020

José Gonzales recupera le sue date italiane, certo, ci sarà un po’ da attendere…

Musicista svedese di origini argentine, il suo ultimo lavoro di studio, “Vestiges & Claws”, risale al 2015, a sette anni di distanza dal precedente album solista. Membro dei Junip, José Gonzàlez ha nel frattempo intrapreso una carriera solista, affascinando il pubblico e la critica attraverso l’elegante pop-folk di “Veneer” (2005), vendendo, ad oggi, oltre 450.000 copie solo nel Regno Unito. Due anni dopo è arrivato “In Our Nature”, un’esplorazione più profonda delle tante influenze che hanno segnato il suo universo sonoro, dal folk argentino al pop americano degli anni Sessanta. Nel frattempo Gonzàlez realizza due album con i Junip, il suo progetto più pop ed elettronico, e compone alcune colonne sonore, tra cui quella per “The Secret Life Of Walter Mitty”, commissionata dall’attore e regista Ben Stiller. Nel 2014 il compositore svedese si mette al lavoro al suo terzo album solista, “Vestiges & Claws”, concepito come il terzo episodio di una trilogia acustica, un capolavoro di delicatezza ed intimismo, ma, contemporaneamente e sorprendentemente, ritmico ed ammaliante. Registrato e prodotto interamente da José per lo più nella sua casa di Göteborg, l’album è stato accolto positivamente da pubblico e critica. “It was no doubt a conscious decision to work without a producer” afferma Gonzàlez, deciso a continuare nello stesso approccio minimale che ha contraddistinto i due precedenti album solisti, ma arricchendo il nuovo lavoro di chitarre e percussioni.

A fine febbraio José Gonzàlez ha pubblicato su Imperial Recordings, l’etichetta che da sempre lo segue, ‘Live in Europe’, un live album che raccoglie alcune delle migliori esecuzioni realizzate in tour con l’orchestra The String Theory.

Ora l’artista recupera le sue date italiane precedentemente annunciate e poi disdette, lo fa con largo anticipo come si può notare.

Eccole nel dettaglio:

Giovedì 5 novembre 2020

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Sala Sinopoli

Viale Pietro de Coubertin, 30

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

galleria: da 25.25 a 31 € + d.p.

platea: 34,80 € + d.p.

poltronissima: 43,50 € + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone (online ed offline) dalle ore 10 di martedì 1 ottobre

Venerdì 6 novembre 2020

MILANO – TEATRO DAL VERME

Via S. Giovanni sul Muro

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

galleria: da 26,10 a 35 € + d.p.

balconata: 35 € + d.p.

poltrona e poltronissima: 43,50 € + d.p.

poltronissima gold: 52,80 € + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone (online ed offline) dalle ore 10 di martedì 1 ottobre

Domenica 8 novembre 2020

BOLOGNA – TEATRO AUDITORIUM MANZONI

Via Dè Monari, 1/2

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

platea: da 37,80 a 50 € + d.p.

galleria: da 31.75 a 37,80 € + d.p.

balconata: da 20 a 31.75 € + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone e Vivaticket (online ed offline) e presso la biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni dalle ore 10 di martedì 1 ottobre

I tre appuntamenti che porteranno Gonzàlez in concerto in Italia vedranno lo straordinario artista esibirsi in solo, tra i brani dei precedenti album solisti e il materiale inedito contenuto nel nuovo album di prossima pubblicazione.