GLI IRON MAIDEN HANNO COLLABORATO CON IL WEST HAM PER REALIZZARE LA NUOVA MAGLIA DELLA SQUADRA

Steve Harris, bassista degli Iron Maiden, è un tifoso del West Ham United.

Parte da qui la collaborazione tra la band e la squadra del londinese di Newham:

Andai a vedere una partita del West Ham contro il Newcastle per la prima volta quando avevo 9 anni, con un mio amico che ne aveva 10 siamo saliti su un autobus e siamo andati alla partita. Vinsero per 4 a 3 e fu così che mi conquistarono. ha dichiarato Harris in un’intervista al Guardian.

La divisa speciale, intitolata “Die With You Boots On” come uno dei più famosi brani della band, ha i classici colori della squadra, bordeaux e azzurro, ma oltre alle lettere IMFC nello stemma al posto dello sponsor sarà inserita la scritta Iron Maiden. Non è ancora chiaro invece cosa sarà riportato sul retro della maglia anche se il numero più gettonato pare essere il 666, il numero del diavolo, chiaro riferimento al titolo del terzo album della band, “The Number of The Beast”.

Il calciatore argentino degli Hammers Pablo Zabaleta, immortalato insieme ad Harris nelle foto promozionali che in questi giorni circolano in rete ha dichiarato:

Gli Iron Maiden rappresentano un’icona della musica rock in Sud America. È grandioso per i fan del West Ham, così come per quelli della band, poter dimostrare il loro sostegno a entrambi con questa divisa”.