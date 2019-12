ALANIS MORISSETTE ANNUNCIA TOUR CELEBRATIVO DI “JAGGED LITTLE PILL” E UN NUOVO ALBUM A MAGGIO

Alanis Morissette ritorna oggi con alcune novità per i suoi fan.

La prima è senza dubbio quella che la vedrà impegnata in tour nel corso del 2020 per la celebrazione del venticinquesimo anniversario del suo celebre album, “Jagged Little Pill”: purtroppo la musicista di Ottawa ha annunciato per ora solo date negli Stati Uniti e in Canada, che vedranno Garbage e Liz Phair come opener.

Alanis inoltre tornerà il prossimo 1° maggio, via RCA, con il suo nono LP, “Such Pretty Forks In The Road”: il nuovo disco arriva a distanza di quasi otto anni dal precedente, “Havoc And Bright Lights”.

Non abbiamo ancora molte notizie riguardo al nuovo album, che arriverà gratuitamente a chi acquisterà i biglietti del suo tour, ma c’è già un primo singolo, “Reasons I Drink”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Photo Credit: Andrew Ward from Biddeford, United States [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons