JIM JARMUSCH ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM DEL SUO PROGETTO MUSICALE SQÜRL

Il duo di New York SQÜRL, composto dal regista e musicista Jim Jarmusch e dal compositore e produttore cinematografico Carter Logan annuncia la pubblicazione del disco “Some Music for Robby Müller” in uscita il 31 gennaio 2020 su Sacred Bones.

L’album è un omaggio al direttore della fotografia olandese Robby Müller collaboratore di Wim Wenders e dello stesso Jarmusch con il quale ha collaborato nei film “Down By Law”, “Mystery Train”, “Dead Man”, “Ghost Dog” e “Coffee And Cigarettes”.

L’opening track “Robby’s Theme” è il primo estratto in ascolto:

Ho incontrato Robby per la prima volta nel 1981, in una bar su una barca a Rotterdam durante un festival dove presentavo il mio primo film “Permanent Vacation”. Wim Wenders sapeva che ero un suo grande fan e mi disse esattamente dove potevo incontrarlo…era esattamente in quel bar, nervosamente mi sono presentato e abbiamo iniziato a parlare senza fermarci…è stato l’inizio di una delle più importanti relazioni umane della mia vita. Robby è diventato il mio amico più caro, mio collaboratore e mi maestro. ha commentato Jarmusch.

“Some Music For Robby Müller” raccoglie brani composti dagli SQÜRL come colonna sonora di “Living The Light” documentario su Müller realizzato da un’altra cineasta olandese, Claire Pijman.

“Some Music For Robby Müller”

1. Robby’s Theme

2. Dutch Light on Silver Water

3. In a Lonely Place

4. Magic Hour

5. While Vermeer Was Sleeping

6. Robby’s Theme (Variation)

Credit Foto: Sara Driver